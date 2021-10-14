موسيماني: مستعدون للسيطرة على دوري الأبطال.. ومتحمس لبداية رحلتنا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - موسيماني

أبدى بيتسو موسيماني حماسه لبداية رحلة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الحرس الوطني من النيجر في الخامسة والنصف من مساء السبت بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر: "متحمس للغاية لأن رحلتنا نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي تبدأ يوم السبت في النيجر".

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وتابع "نركز على اللقب ومستعدون مرة أخرى للسيطرة دوري أبطال إفريقيا".

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين تحت قيادة موسيماني.

ونجح الأهلي في حصد لقبه التاسع أمام الزمالك في نوفمبر الماضي قبل أن يتوج بالعاشرة أمام كايزر تشيفز في يوليو.

ويبدأ موسيماني مهمته نحو اللقب الحادي عشر وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موسيماني
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