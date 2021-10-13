الزمالك يعلن قيد حارسه بشكل طبيعي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 23:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

كشف نادي الزمالك عن قيد محمد نديم حارس الفريق الشاب بشكل طبيعي في قائمته للموسم المقبل.

بدر رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، كشف عن جلسة عقدت اليوم مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، في حضور جمال عبد الحميد المشرف العام على الاستثمارات الرياضية بقطاعات الكرة.

وأوضح بدر حامد بأن رئيس اللجنة الثلاثية أوضح لهم موقف اللاعبين الناشئين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، حيث تأكد أنه سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

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وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنهم تفهموا خلال الجلسة من قبل أحمد مجاهد، أن مواليد ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ ليس لهم علاقة فيما يخص حرمان النادي من القيد، خاصة أنهم لا يلعبون مثل الفرق الأخرى بأحد عشر لاعبا في الملعب، وأنهم يشاركون بفريق مكون من سبعة لاعبين فقط.

وفيما يخص موقف محمد نديم حارس مرمى الزمالك مواليد ٢٠٠١، أكد بدر حامد أن اللاعب متواجد على "السيستم" الخاص باتحاد الكرة، وسيتم قيده خلال الساعات المقبلة واستخراج البطاقة الخاصة به، خاصة أنه يعامل معاملة اللاعبين المتواجدين مع النادي منذ العام الماضي وما قبله وكان ضمن قائمة فريقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك محمد نديم
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