تقرير: برشلونة وميلان يتنافسان على ضم لينجارد

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

حيسي لينجارد

كشف روب داوسون صحفي شبكة "ESPN" عن رغبة من برشلونة وإيه سي ميلان في التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد.

ينتهي تعاقد لينجارد مع مانشستر يونايتد بنهاية الصيف الحالي.

لينجارد لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف وست هام يونايتد وكان قريبا من الانتقال للفريق اللندني ولكن مطالبات مانشستر يونايتد بالحصول على 30 مليون يورو أوقف الصفقة.

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لم يعرض مانشستر يونايتد على لينجارد عرضا جديدا بعض رفضه للأخير مع مطالبات بالحصول على ضمان للتواجد في التشكيل الأساسي.

برشلونة وميلان يرغبان في التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد.

لينجارد شارك مع مانشستر يونايتد في 6 مباريات الموسم الحالي سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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