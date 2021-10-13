رغم حل أزمة قيود كورونا.. مشكلة جديدة تواجه أندية الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

فابينيو أليسون ليفربول

أزمة جديدة تواجهها بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع لاعبيها في أمريكا اللاتينية مع نهاية التوقف الدولي.

أليسون

النادي : ليفربول

فابينيو

النادي : ليفربول

مانشستر يونايتد
ليفربول

توقف سبتمبر كان مشكلته الأكبر قواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في إنجلترا بين سفر بعض اللاعبين وغيابهم بعد ذلك ورفض الأندية سفر لاعبيها.

هذه المرة جاءت الأزمة من توقيت لعب المباريات مع لعب أمريكا اللاتينية لثلاث مباريات في الأجندة الدولية بدلا من اثنين في المعتاد.

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منتخبات باراجواي وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل وأوروجواي ستلعب في وقت متأخر مساء الخميس أو فجر الجمعة.

فرق التوقيت بين بداية مباريات المنتخبات وأنديتها السبت أو الأحد المقبل سيجعل مشاركتهم في محل شك.

بحسب سكاي سبورتس، فإن الأندية التي ستلعب مبارياتها يوم السبت ستفقد لاعبيها اللاتينيين بشكل مؤكد مع احتمالية مشاركة البقية يوم الأحد.

نستعرض معا فرق الساعات بين بداية مباريات المنتخبات اللاتينية والأندية في الدوري

فابينيو وأليسون.. 35 ساعة

إدينسون كافاني وفريد وإديرسون وجابريل خيسوس ورافينيا ودوجلاس لويز.. 37.5 ساعة

إيميليانو مارتينيز.. 38.5 ساعة

تياجو سيلفا.. 40 ساعة

إيمرسون رويال.. 63 ساعة

كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وييري مينا.. 64 ساعة

دافينسون سانشيز.. 66.5 ساعة

ميجيل ألميرون.. 67.5 ساعة

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليدز يونايتد أستون فيلا
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