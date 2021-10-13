لاعبو الزمالك الدوليون يصلون مطار القاهرة للسفر إلى كينيا

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 21:45

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك الدوليون قبل السفر إلى كينيا

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء لاعبي الزمالك الدوليين استعدادا للسفر إلى كينيا للقاء توسكر.

واللاعبون الدوليون هم محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وسيلتحق اللاعبون ببعثة الزمالك المتواجدة في كينيا استعدادا للقاء توسكر.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف كواليس اجتماع تجديد ثقة الأهلي في موسيماني أندية الدوري المصري – فاركو.. كي لا يكون ضحية "التوقعات المرتفعة" كرة يد - مصر تشارك في دورتي قطر وفرنسا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

ويستعد الزمالك للقاء توسكر السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك توسكر في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الكونفدرالية الإفريقية - سلبية بعثة يبراميدز قبل مواجهة عزام 22 دقيقة | الكونفدرالية
ثنائي مغربي في الدرجة الثانية 46 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - ظهير الأهلي السابق يتولى تدريب كيما أسوان 56 دقيقة | الدرجة الثانية
رغم حل أزمة قيود كورونا.. مشكلة جديدة تواجه أندية الدوري الإنجليزي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعبو الزمالك الدوليون يصلون مطار القاهرة للسفر إلى كينيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات المونديال – الملحق قد يصيب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ساعة | أوروبا
بروكس يعلن إصابته بالسرطان 2 ساعة | أوروبا
ماجواير: لم أتدرب بعد.. لكنني أتحسن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري