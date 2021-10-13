لاعبو الزمالك الدوليون يصلون مطار القاهرة للسفر إلى كينيا

وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء لاعبي الزمالك الدوليين استعدادا للسفر إلى كينيا للقاء توسكر.

واللاعبون الدوليون هم محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

وسيلتحق اللاعبون ببعثة الزمالك المتواجدة في كينيا استعدادا للقاء توسكر.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.