ماجواير: لم أتدرب بعد.. لكنني أتحسن

قال هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد إنه لم يعد للتدرب بعد في ظل إصابته في العضلة الأمامية التي أجبرته على الغياب عن المباريات الأخيرة.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وغاب ماجواير عن مباراتي يونايتد قبل التوقف الدولي قبل أن يستمر غيابه عن مواجهتي إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد أندورا والمجر.

وتحدث ماجواير لموقع يونايتد الرسمي قائلا: "أقترب من الشفاء، لم أتدرب بعد مع الفريق لكنني أتحسن وحالتي تتطور للأفضل".

وأضاف "بالطبع إنها إصابة تشعرني بالضيق، لكنني أتقدم نحو المراحل الأخيرة من العلاج وسأعود للملعب قريبا".

ويعاني مانشستر يونايتد الأمرين قبل لقاء ليستر سيتي السبت المقبل في الدوري الإنجليزي في ظل غياب قلبي دفاعه ماجواير ورافائيل فاران للإصابة.

وهذا قد يعني مشاركة فيكتور ليندلوف أو إيريك بايلي أو فيل جونز العائد من إصابة طويلة في المباراة.