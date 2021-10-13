في الجول يكشف كواليس اجتماع تجديد ثقة الأهلي في موسيماني

بعد العديد من الأحاديث حول مستقبل بيتسو موسيماني مع الأهلي في الأيام السابقة، أعلن النادي استمراره في بيان رسمي.

أعلن النادي الأهلي استمرار بيتسو موسيماني حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود خلافات على الجانب المادي.

FilGoal.com تواصل مع مصدر داخل الأهلي، للتعرف على كواليس اجتماع موسيماني مع الإدارة، قبل تجديد الثقة فيه.

وجاءت تفاصيل الاجتماع كالتالي حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي.

-الخطيب أبلغ بيتسو موسيماني بأن لا تفكير في تغييره وهناك تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم، وبالتالي فمن الضروري وجود مصارحة بين الطرفين لعدم تصدير الأزمات إلى الإعلام.

-الخطيب أبلغ موسيماني بأن طلباته للتجديد ستكون محل نقاش، لكن في وقت لاحق مقابل أن يٌحقق موسيماني متطلبات الأهلي من الموسم المقبل، أما مفاوضات التجديد فتؤجل إلى موعد اقتراب نهاية العقد.

-موسيماني أبدى مرونة في الاستجابة لطلبات الخطيب خاصة بعد الطمأنينة على عدم وجود نية للاستغناء عنه.

بيتسو موسيماني تولى تدريب الأهلي قبل نهاية الموسم قبل الماضي.

المدرب الجنوب إفريقي حصد ألقاب دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، بالإضافة إلى استكمال مسيرة الفريق بالدوري قبل المنقضي، والذي كان الأهلي قد ضمنه تحت قيادة ريني فايلر.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيندارميري ناشونال من النيجر، يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.