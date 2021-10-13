ميلان يتعاقد مع ميرانتي
الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تعاقده مع الحارس أنطونيو ميرانتي في صفقة انتقال حر.
ميلان فقد حارسه الفرنسي مايك مينيان لمدة 10 أسابيع بعم عملية جراحية أجراها في الرسغ. (طالع التفاصيل)
ميرانتي ابن الـ38 عاما سيرتدي القميص 83 مع ميلان وسيتواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم.
ولعب ميرانتي في صفوف كروتوني وسيينا ويوفنتوس وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما.
لا يلعب ميرانتي مع أي ناد منذ نهاية تعاقده مع روما 30 يونيو الماضي.
ميلان يتواجد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.
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