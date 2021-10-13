ميلان يتعاقد مع ميرانتي

أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي تعاقده مع الحارس أنطونيو ميرانتي في صفقة انتقال حر.

ميلان فقد حارسه الفرنسي مايك مينيان لمدة 10 أسابيع بعم عملية جراحية أجراها في الرسغ. (طالع التفاصيل)

ميرانتي ابن الـ38 عاما سيرتدي القميص 83 مع ميلان وسيتواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ولعب ميرانتي في صفوف كروتوني وسيينا ويوفنتوس وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما.

لا يلعب ميرانتي مع أي ناد منذ نهاية تعاقده مع روما 30 يونيو الماضي.

ميلان يتواجد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.