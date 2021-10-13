مدة الغياب تتفاقم.. ميلان يفقد حارسه لـ10 أسابيع

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في ميلان

خضع مايك مينيان حارس مرمى ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا لعملية جراحية لعلاج مشكلة الرسغ المتكررة.

وتواجد مينيان مع منتخب فرنسا الحائز على لقب دوري الأمم الأوروبية كبديل لـ هوجو لوريس.

وأصدر ميلان بيانا أوضح فيه أنه تم إجراء عملية جراحية في الرسغ الأيسر لتثبيته وعلاج مشكلة في الأوعية الدموية.

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الحارس الفرنسي سيحصل على قسطا من الراحة مدتة ستة أسابيع قبل بدء التأهيل، من المتوقع عودته بعد 10 أسابيع.

وبحسب التقارير فأن الإصابة تعود لمباراة ليفربول وميلان في دوري الأبطال وبالتحديد عندما تصدى لركلة جزاء محمد صلاح حيث اصطدم بالقائم.

مينيان انضم إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي مقابل 13 مليون يورو لتعويض رحيل جانلويجي دوناروما، وخلال 9 مباريات خاضها خرج في 3 بشباك نظيفة.

ويعاني ميلان في مركز حراسة المرمى، فرغم تواجد الروماني تشيبريان تاتاروشانو والإيطالي أليساندرو بليتزاري إلا أن الأخير يغيب حتى يناير من العام المقبل.

ووفقا للصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو فأن ميلان فتح أبواب التفاوض مع أنطونيو ميرانتي حارس روما وبولونيا السابق لضمه في صفقة انتقال حر لتعويض غياب مينيان وبليتزاري.

وسبق لميرانتي البالغ 38 عاما أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا وروما، وخاض 368 مباراة في الدوري الإيطالي.

ميلان ليفربول الدوري الإيطالي مايك مينيان
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