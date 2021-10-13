المصري يكشف لـ في الجول: اتفاق قريب لبث مباراتنا في الكونفدرالية
الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:51
كتب : أيمن عيد
كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، عن اتفاق وشيك مع قناة أون تايم سبورتس، لبث مباراة الفريق ضد سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ 32 للكونفدرالية.
وقال الخولي لـ FilGoal.com: "خضنا أول مران فور الوصول لكمبالا. حالة اللاعبين جيدة ومتخذين كل الإجراءات الاحترازية".
#المصري يؤدي مرانه الأول بالعاصمة الأوغندية كمبالا على ملعب موتيسا وذلك استعدادًا لمباراته أمام مضيفه سلطات الموارد الأوغندي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت على ستاد سانت ماري كيتندي بكمبالا ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ 19 للبطولة الكونفيدرالية pic.twitter.com/YaNWScrR3b— Al-Masry SC (@AlMasrySC) October 13, 2021
وأوضح "مقر الإقامة جيد، والسفارة المصرية تقوم بتوفير كافة احتياجاتنا".
وشدد "في الوقت الحالي نجري اتفاقا مع قناة أون تايم سبورتس، لبث المباراة فضائيا".
ويواجه المصري سلطات الموارد يوم السبت المقبل في مواجهة الذهاب.