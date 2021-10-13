المصري يكشف لـ في الجول: اتفاق قريب لبث مباراتنا في الكونفدرالية

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:51

كتب : أيمن عيد

مران المصري - كمبالا

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، عن اتفاق وشيك مع قناة أون تايم سبورتس، لبث مباراة الفريق ضد سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ 32 للكونفدرالية.

وقال الخولي لـ FilGoal.com: "خضنا أول مران فور الوصول لكمبالا. حالة اللاعبين جيدة ومتخذين كل الإجراءات الاحترازية".

وأوضح "مقر الإقامة جيد، والسفارة المصرية تقوم بتوفير كافة احتياجاتنا".

وشدد "في الوقت الحالي نجري اتفاقا مع قناة أون تايم سبورتس، لبث المباراة فضائيا".

ويواجه المصري سلطات الموارد يوم السبت المقبل في مواجهة الذهاب.

المصري سلطات الموارد الأوغندية في الكونفدرالية
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