سكاي: 16 مليون يورو تفصل نيوكاسل عن رودجرز

أصبح براندن رودجرز المدير الفني الحالي لنادي ليستر سيتي المرشح الأول لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد خلفا لستيف بروس.

الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق الموافقة على بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي.

صحيفة ديلي ميل أشارت بعد ذلك إلى أن إقالة ستيف بروس قد تحدث خلال هذا الأسبوع وسيحصل على مكافأة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني.

من المنتظر أن تتم منافشة الشروط مع بروس قبل نهاية التوقف الدولي لتحديد مصيره.

بحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن رودجرز هو المرشح الأول لخلافة ستيف بروس بشكل دائم في تدريب نيوكاسل.

تخلص رودجرز من عقده الحالي مع ليستر سيتي سيكلف 16 مليون يورو وهو ما لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لنيوكاسل يونايتد.

إذا تقرر إقالة ستيف بروس قبل مباراة توتنام الأحد المقبل فإن جيريمي جونز مساعد المدرب سيتولى مهام قيادة الفريق بشكل مؤقت.

نيوكاسل يستضيف توتنام الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج بـ3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات حيث عجز عن تحقيق أي فوز حتى الآن.