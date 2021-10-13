مران الأهلي – انتظام الدوليين ومران قوي لـ الحراس.. وحقنة بلازما لـ الشناوي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:33

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء انتظام اللاعبين الدوليين عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما انتظم بقية اللاعبين في المران بصورة طبيعية.

أما بدر بانون، فيعود للقاهرة مساء اليوم على أن ينتظم في التدريبات غدا الخميس.

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وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق مرانًا قويًّا مساء اليوم لحراس الفريق.

وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بعد أن عاد الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويغيب محمد الشناوي حارس الفريق عن المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال طبيب الفريق محمد أبو عبلة إن محمد الشناوي بدأ برنامجًا علاجيًّا، حيث حصل على حقنة بلازما اليوم.

ومن المقرر أن يخضع الشناوي للراحة غدًا الخميس، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة العلاج الطبيعي.

وكان الشناوي قد أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏ وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

في إفريقيا الأهلي محمد الشناوي
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