ليفربول يعلن جاهزية أرنولد وجوتا لمواجهة واتفورد

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

ليفربول ديوجو جوتا ترينت ألكساندر آرنولد الدوري الإنجليزي
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