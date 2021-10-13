سيد عبد الحفيظ رئيسا لبعثة الأهلي في النيجر

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ الأهلي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى النيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق مرانه صباح غد الخميس، ثم يتوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر، على أن يخوض مرانه الرئيسي في اليوم التالي للوصول قبل مواجهة بطل النيجر يوم السبت المقبل.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق من التدريبات أمس الثلاثاء.

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يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.

وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، ويستهل حملة الدفاع عن لقبه بداية من يوم السبت المقبل.

الأهلي الحرس الوطني النيجري في إفريقيا
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