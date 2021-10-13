مران الزمالك - تواجد طارق حامد قبل السفر إلى كينيا.. وسيسيه وحفني يواصلان التأهيل

أكمل الإيفواري رزاق سيسيه وأيمن حفني البرنامج التأهيلي فيما أجرى المستبعدون من رحلة كينيا تدريبات فنية وبدنية، وأدى طارق حامد تدريبات تأهيلية عقب عودته من معسكر منتخب مصر.

وواصل الإيفواري رزاق سيسيه، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل الإصابة التي يعاني منها.

وأدى سيسيه صباح اليوم تدريبات تأهيلية من خلال الجري بطول الملعب وبعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وأدى أيمن حفني الفقرة البدنية بصحبة مجموعة المستبعدين، وكذلك باقي فقرات المران الصباحي، وظهر أيمن حفني بشكل طيب خلال أداء التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وقام اللاعبون بتنفيذ بعض الأمور الخططية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة.

خاص مستبعدو الزمالك من رحلة كينيا لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا فقرة بدنية على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعبون فقرة الجري حول الملعب بجانب سباق سرعات لبضع دقائق، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهذه المجموعة من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزهم بأفضل شكل حتى عودة الفريق من كينيا.

كما انضم معاذ علاء حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2003، لتدريبات المستبعدين، وشارك معاذ علاء في المران، بصحبة السيد عطية حارس المرمى مواليد 2001 المتواجد بشكل دائم مع الفريق الأول خلال الفترة السابقة.

وتم تصعيد الحارس للتدريبات، في ظل حصول محمد نديم حارس مرمى مواليد 2001 على إذن بالغياب من مران اليوم الأربعاء بسبب ظروف الدراسة والامتحانات.

وحرص طارق حامد على التواجد في مران المستبعدين، وأدى حامد تدريبات تأهيلية على هامش المران بالجري حول الملعب، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

ورفض حامد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في تصفيات المونديال، وفضل المشاركة في التدريبات اليوم.

ويستعد طارق حامد بصحبة باقي اللاعبين الدوليين للسفر في العاشرة من مساء اليوم إلى كينيا للانتظام مع الفريق استعدادا لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت القادم في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.