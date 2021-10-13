ترينت جاهز لمواجهة واتفورد.. وشكوك حول جوتا

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 14:00

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول تشيلسي

أصبح ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول جاهزا للمشاركة مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على واتفورد ظهر السبت ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وشارك ترينت بشكل طبيعي في تدريبات ليفربول بعد الشفاء من إصابته في العضلة الضامة.

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وغاب مدافع إنجلترا عن مباراتي بورتو في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتحوم الشكوك حول قدرة ديوجو جوتا على المشاركة أمام واتفورد بعدما خرج من معسكر المنتخب البرتغالي مبكرا وعودته لصفوف ليفربول بسبب الإصابة.

جوتا تعرض للإصابة في معسكر البرتغال ولم يشارك في فترة التوقف الدولي.

الاتحاد البرتغالي قال في بيانه: "جوتا انسحب من معسكر المنتخب بموافقة فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب بسبب عدم جاهزيته لمواجهة لوكسمبورج".

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول واتفورد
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