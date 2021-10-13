مجدي عبد العاطي: قرعة الدوري جيدة والبداية متدرجة لـ فاركو

أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن رضاه بما أسفرت عنه قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 عصر الثلاثاء، مؤكدًا أن البداية متدرجة المستوى.

وقال عبد العاطي في تصريحات للمركز الإعلامي: "الفريق سيلاقي حتما كل الفرق ولكن ترتيب المباريات يبقى هاما للغاية ونحن نستعد بشكل جيد لانطلاق المسابقة".

وأضاف مدرب فاركو "نواجه فيوتشر في المباراة الأولى بالدوري ونمتلك نفس الظروف، صعدنا معا هذا الموسم وتعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين".

وأوضح عبد العاطي "لا نمتلك مباريات لفيوتشر من أجل مشاهدة المنافس ودراسته مما يؤدي لصعوبة المباراة لكلا الفريقين".

وخاض فاركو معسكرين إعداد الأول في القاهرة والثاني بالإسكندرية تخلله عدة لقاءات ودية، أدت إلى تصاعد المستوى الفني والبدني، من أجل الاستقرار على الشكل والأداء قبل بداية الدوري.

وشدد عبد العاطي "البداية مهمة جدًا خاصة أن أول مباراة خارج ملعبنا أمام فريق يضم عناصر مميزة تمتلك خبرات ومدرب محترم وهو نجم الأهلي السابق علي ماهر، الذي ضم حوالي 24 لاعبا جديدا".

وتابع "بداية الدوري دائمًا ليس لها أساس، فالتوفيق له عامل كبير بسبب عدم اكتمال اللياقة الفنية والبدنية وشكل الفريق، ويكون له تأثير كبير، ونتمنى أن نكون موفقين في البداية لأنها مهمة جدًا، سنواجه فريقين كبار فيوتشر خارج ملعبنا وبيراميدز بملعبنا".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن تكون بدايتنا موفقة ونستطيع تحقيق حلمنا بشكل شخصي، وحلم النادي أن يتواجد بمركز متقدم في جدول الدوري".