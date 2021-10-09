إصابة رابيو بـ كورونا وغيابه عن نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن منتخب فرنسا إصابة أدريان رابيو لاعب الوسط بفيروس كورونا.

ولن يتواجد رابيو في نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا في المباراة المقررة غدا الأحد.

لاعب وسط يوفنتوس عُزل عن زملائه في المنتخب ولم يسافر من مدينة تورينو إلى ميلانو لخوض المباراة النهائية على ملعب سان سيرو.

ولن يتمكن منتخب فرنسا من تعويض رابيو بضم لاعب آخر وفقا للوائح المسابقة، وبذلك سيعتمد ديديه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية على 21 لاعبا فقط في النهائي.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021

وكانت فرنسا قد تأهلت بطريقة درامية على حساب بلجيكا بالفوز في نصف النهائي بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل بعدما قلبت تأخرها من 2-0.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني في نهائي النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو.

ويمتلك رابيو 21 مباراة دولية بقميص الديوك ولم يسجل أي هدفا، كما غاب عن القائمة التي توجت بلقب كأس العالم 2018.