كرة سلة - إصابة ثريا محمد بـ جزع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 12:44

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - سيدات الأهلي كرة سلة

تعرضت ثريا محمد لاعبة سلة سيدات الأهلي إلى إصابة قوية في نهائي بطولة منطقة القاهرة أمام الجزيرة.

وأصيبت ثريا في الفترة الرابعة باللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 77-71 وتتويجه باللقب، وتم نقل اللاعبة بعد المباراة مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتواصل FilGoal.com مع لاعبة الأهلي والتي كشفت عن خضوعها لفحوصات طبية عقب اللقاء مباشرة.

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وأشارت الفحوصات الطبية إلى إصابة ثريا محمد بجزع في الرباط الصليبي بالإضافة إلى كدمة في غضروف الركبة.

ومن المقرر أن تغيب ثريا محمد عن المباريات لفترة من شهر ونصف إلى شهرين بشكل مبدئي وفقا لاستجابة إصابتها للعلاج.

وكانت ثريا قد تعرضت لإصابة قوية خلال اللقاء بعد التحام قوي بين اللاعبات في كرة مشتركة لتخرج من الملعب بسبب الألم.

وتبدأ ثريا محمد البرنامج العلاجي والتأهيلي لكن بعد الخضوع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان على حجم الإصابة.

كرة سلة الأهلي ثريا محمد
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