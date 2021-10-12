تصفيات المونديال - الدنمارك ثاني المتأهلين من أوروبا.. والحفاظ على نظافة الشباك

حسم منتخب الدنمارك مقعده في كأس العالم 2022 بعد ضمان تأهله رسميا كثاني المنتخبات الأوروبية بعد ألمانيا.

وتغلب منتخب الدنمارك على النمسا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة كما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الثامنة على التوالي من التصفيات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق بالنظام الإقصائي.

وسجل يواكيم مايهلي مدافع أتلانتا هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

أما منتخب أسكتلندا فخطف فوزا قاتلا بهدف دون مقابل ضد جرز الفارو في نفس المجموعة.

وحافظ منتخب أسكتلندا على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة ليقترب خطوة أكثر نحو الملحق.

ويبتعد منتخب أسكتلندا بفارق أربع نقاط عن إسرائيل التي تتواجد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويلعب منتخب أسكتلندا مباراة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة أمام مولدوفا متذيل الترتيب يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل وإذا حسمها بالفوز يتأهل مباشرة للملحق.

بينما يختتم منتخب أسكتلندا مبارياته أمام الدنمارك يوم 15 من الشهر نفسه وإذا استمر حفاظه على المركز الثاني يتأهل للملحق.