إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 21:11
كتب : FilGoal
يسعى إيفرتون لضم نبيل فقير لاعب ريال بيتيس هدف ليفربول السابق لتدعيم الخط الهجومي للفريق.
وكان فقير أبرز أهداف ليفربول في وقت سابق قبل أن تفشل الصفقة بسبب مخاوف الريدز من مشاكل الإصابة المحتملة.
وانتقل فقير وقتها إلى إشبيلية قبل أن ينضم إلى ريال بيتيس دون أي مشاكل بالنسبة للإصابة.
ووفقا لصحيفة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية فاللاعب باتت لديه فرصة جديدة للانتقال إلى ليفربول ولكن هذه المرة لفريق إيفرتون.
وأشار التقرير إلى رغبة رافائيل بينيتيز في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.
وأوضح التقرير أنه رغم اختلاف أسلوب فقير عن طريقة بينيتيز لكن المدير الفني يرى أنه قابل للتكيف مع الفريق.
وخاض فقير 10 مباريات مع بيتيس هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.
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