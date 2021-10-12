بمشاركة بانون والكرتي.. المغرب للمحليين يحقق انتصاره الثالث تواليا وديا

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للمحليين

حقق منتخب المغرب للمحليين فوزا قاتلا على سيراليون بنتيجة 2-1 وديا في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2021.

وشهد التشكيل الأساسي لأسود الأطلس مشاركة كل من بدر بانون مدافع الأهلي ووليد الكرتي جناح بيراميدز الجديد.

المغرب تقدمت في الشوط الأول بهدف مروان سعدان في الدقيقة 21، وسجل كويكو مي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 69.

يحيى جبران سجل هدف الفوز القاتل من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وكان منتخب المغرب قد خاض مواجهتين وديتين سابقتين في التوقف الدولي الجاري تحت قيادة الحسين عموتة.

فاز أسود الأطلس بنتيجة 7-2 على جامبيا، إذ سجل وليد الكرتي هاتريك بينما سجل بدر بانون هدفا، ووليد أزارو مهاجم الأهلي السابق ثنائية، واختتم حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق السباعية.

وفي الودية الثانية انتصر منتخب المغرب على نظيره السوداني بنتيجة 2-0 سجل سفيان بوفتني ووليد الكرتي هدفا أسود أطلس.

وتقع المغرب في كأس العرب والمقرر أن تُقام في قطر ديسمبر المقبل بالمجموعة الثالثة والتي تضم السعودية وفلسطين والأردن.

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