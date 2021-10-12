بمشاركة بانون والكرتي.. المغرب للمحليين يحقق انتصاره الثالث تواليا وديا

حقق منتخب المغرب للمحليين فوزا قاتلا على سيراليون بنتيجة 2-1 وديا في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2021.

وشهد التشكيل الأساسي لأسود الأطلس مشاركة كل من بدر بانون مدافع الأهلي ووليد الكرتي جناح بيراميدز الجديد.

المغرب تقدمت في الشوط الأول بهدف مروان سعدان في الدقيقة 21، وسجل كويكو مي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 69.

يحيى جبران سجل هدف الفوز القاتل من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

نهاية المقابلة، المغرب - سيراليون مباريات دولية ودية للمحليين@FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/TYiNbyYl7m — Arryadia TV (@arryadiatv) October 12, 2021

وكان منتخب المغرب قد خاض مواجهتين وديتين سابقتين في التوقف الدولي الجاري تحت قيادة الحسين عموتة.

فاز أسود الأطلس بنتيجة 7-2 على جامبيا، إذ سجل وليد الكرتي هاتريك بينما سجل بدر بانون هدفا، ووليد أزارو مهاجم الأهلي السابق ثنائية، واختتم حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق السباعية.

وفي الودية الثانية انتصر منتخب المغرب على نظيره السوداني بنتيجة 2-0 سجل سفيان بوفتني ووليد الكرتي هدفا أسود أطلس.

وتقع المغرب في كأس العرب والمقرر أن تُقام في قطر ديسمبر المقبل بالمجموعة الثالثة والتي تضم السعودية وفلسطين والأردن.