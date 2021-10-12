طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول طريقة علاج الشناوي

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - منتخب مصر أمام ليبيا

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي علاجه بداية من غدا الأربعاء بعد تأكد إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي غياب اللاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع من أجل العلاج.

وبذلك يتأكد غياب الشناوي عن مباراتي الأهلي أمام الحرس الوطني من النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لأول ثلاث مباريات من الدوري المصري ومباراتي مصر أمام أنجولا والجابون على الأقل. (لمزيد من التفاصيل)

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وأجاب أحمد أبو عبلة رئيس القطاع الطبي لـ FilGoal.com على طريقة علاج الشناوي قائلا: "نبدأ من الغد مباشرة بحصوله على حقنة بلازما لتساعده على التئام مزق العضلة الخلفية".

وتابع "يأتي ذلك بالإضافة لمزيد من الإجراءات الطبية لعلاجه بطريقة آمنة ومن أجل متابعة إمكانية تقليل فترة العلاج".

واختتم تصريحاته "سنجري اختبارات باستمرار من أجل متابعة إمكانية مشاركة الشناوي في التدريبات الجماعية".

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستبدل الشناوي في الدقيقة 25 بعد شعوره بإصابة في العضلة الخلفية، وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويقترب منتخب مصر من التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بتصدره مجموعته بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

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