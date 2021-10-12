7 مباريات على الأقل.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها محمد الشناوي

ما بين فترة علاج تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع سيغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

الشناوي تعرض لإصابة في منتصف الشوط الأول أثناء مواجهة ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 وخرج مستبدلا.

وأعلن الأهلي تفاصيل إصابة الشناوي ومدة غيابه عبر الموقع الرسمي. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يعرض لكم المباريات المتوقع أن يغيب عنها الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر.

16 أكتوبر - الحرس الوطني النيجري × الأهلي – ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

23 أكتوبر – الأهلي × الحرس الوطني النيجري – إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

يبدأ الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل ومن المقرر أن تقام 3 جولات قبل التوقف الدولي لمواجهتي مصر.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ثم الزمالك في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري.

ومن المفترض أن يُعلن مواعيد جدول الدوري يوم السبت المقبل.

غياب الشناوي قد يمتد أيضا لمواجهتي منتخب مصر ضد أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.

11 نوفمبر – أنجولا × مصر – الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم

14 نوفمبر – مصر × الجابون – الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم

وتعد تلك المواعيد مبدئية وقد تتغير وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقد تمتد فترة الغياب لمباريات إضافية مع الأهلي حال لم يتعاف قبل استكمال مباريات الدوري من جديد بين التوقف الدولي المقبل ومباريات منتخب مصر في كأس العرب.