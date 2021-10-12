الأهلي: إصابة الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية.. ومدة الغياب

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 18:06

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة محمد الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف أبو عبلة عن حاجة الشناوي لفترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر ضد ليبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة الأهلي في الجولة الأولى مثل أي فريق.. ونريد لعب اللقاء على ملعبنا جدول مباريات الأهلي في الدور الأول لموسم 21-22 من الدوري المصري قرعة الدوري - لقاء ناري بين الإسماعيلي والأهلي في أول جولة.. والزمالك ضد إنبي قمة مبكرة.. والإعلان عن موعد مواجهتي الأهلي والزمالك ضد بيراميدز

واستبدل الشناوي اضطراريا من المباراة التي فازت بها مصر بثلاثة أهداف دون رد في الدقيقة 25 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وكشف أبو عبلة عن خضوع الشناوي لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد عودته إلى القاهرة وكشفت عن تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويخضع الشناوي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني من النيجر يوم السبت 16 من شهر أكتوبر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بينما مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

كما يستعد الأهلي لافتتاح مسابقة الدوري المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر بمواجهة الإسماعيلي.

الأهلي منتخب مصر محمد الشناوي إصابة الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان تحقق فوزها الأول والتعادل يحسم دربي الخليج 59 ثاتيه | تصفيات كأس العالم
في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر ساعة | الدوري الإيطالي
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة ساعة | تصفيات كأس العالم
رابطة الأندية تضع لائحة مسابقات جديدة لـ الدوري وإلغاء المعتمدة من الاتحاد.. تعرف على أبرز البنود ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - الجزائر تكتسح النيجر برباعية.. واستمرار تقاسم الصدارة ساعة | تصفيات كأس العالم
بمشاركة بانون والكرتي.. المغرب للمحليين يحقق انتصاره الثالث تواليا وديا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة