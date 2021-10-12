الأهلي: إصابة الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية.. ومدة الغياب

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة محمد الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وكشف أبو عبلة عن حاجة الشناوي لفترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر ضد ليبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستبدل الشناوي اضطراريا من المباراة التي فازت بها مصر بثلاثة أهداف دون رد في الدقيقة 25 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وكشف أبو عبلة عن خضوع الشناوي لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد عودته إلى القاهرة وكشفت عن تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويخضع الشناوي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني من النيجر يوم السبت 16 من شهر أكتوبر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بينما مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

كما يستعد الأهلي لافتتاح مسابقة الدوري المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر بمواجهة الإسماعيلي.