مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران

أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب مدافعه رافائيل فاران لـ "عدة أسابيع" بعد إصابته على مستوى الفخذ في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ولم يحدد النادي عبر بيانه على موقعه الرسمي مدة غياب المدافع الفرنسي بشكل واضح.

وتعرض فاران للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والذي انتهى بفوز الديوك الفرنسية بنتيجة 2-1.

ℹ️ The latest on the injury sustained by @RaphaelVarane in the #NationsLeague final 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 12, 2021

وخاض فاران 7 مباريات منذ انضمامه إلى يونايتد قادما من ريال مدريد الإسباني.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسيخوض الشياطين الحمر مواجهات قوية شهر أكتوبر المقبل، إذ سيواجه أتالانتا الإيطالي في دوري الأبطال وليفربول وتوتنام في الدوري الإنجليزي.