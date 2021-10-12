جدول مباريات المصري البورسعيدي في الدوري المصري لموسم 21-22

أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة بين المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.

قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.

وجاءت مباريات المصري في الدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى: غزل المحلة × المصري

الجولة الثانية: المصري × سموحة

الجولة الثالثة: فيوتشر إف سي × المصري

الجولة الرابعة: المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة: الجونة × المصري

الجولة السادسة: المصري × مصر المقاصة

الجولة السابعة: فاركو × المصري

الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد

الجولة التاسعة: المصري × سيراميكا

الجولة العاشرة: إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) × المصري

الجولة الحادية عشر: المصري × إنبي

الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش × المصري

الجولة الثالثة عشر: المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي × المصري

الجولة الخامسة عشر: المصري × البنك الأهلي

الجولة السادسة عشر: الزمالك × المصري

الجولة السابعة عشر: المصري × المقاولون العرب

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.