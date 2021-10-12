جدول مباريات المصري البورسعيدي في الدوري المصري لموسم 21-22
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 17:40
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم عن مواجهة بين المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الجولة الأولى لموسم 2021-2022.
قرعة الدوري المصري للموسم الجديد أقيمت اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة.
وجاءت مباريات المصري في الدور الأول كالتالي:
الجولة الأولى: غزل المحلة × المصري
الجولة الثانية: المصري × سموحة
الجولة الثالثة: فيوتشر إف سي × المصري
الجولة الرابعة: المصري × بيراميدز
الجولة الخامسة: الجونة × المصري
الجولة السادسة: المصري × مصر المقاصة
الجولة السابعة: فاركو × المصري
الجولة الثامنة: المصري × الاتحاد
الجولة التاسعة: المصري × سيراميكا
الجولة العاشرة: إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) × المصري
الجولة الحادية عشر: المصري × إنبي
الجولة الثانية عشر: طلائع الجيش × المصري
الجولة الثالثة عشر: المصري × الأهلي
الجولة الرابعة عشر: الإسماعيلي × المصري
الجولة الخامسة عشر: المصري × البنك الأهلي
الجولة السادسة عشر: الزمالك × المصري
الجولة السابعة عشر: المصري × المقاولون العرب
ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.