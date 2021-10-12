ليفربول يتلقى دفعة قبل لقاء واتفورد

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:36

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول وميلان

تلقى ليفربول ومدربه يورجن كلوب دفعة جيدة قبل مواجهة واتفورد بشفاء ترينت ألكسندر أرنولد من إصابته.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وغاب أرنولد عن المباراتين الأخيرتين لليفربول ضد بورتو ومانشستر سيتي بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

وكان من المتوقع أن يستمر غياب الظهير الأيمن الإنجليزي لفترة أخرى وبالتالي ما يعني عدم قدرته على التواجد ضد واتفورد.

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لكن صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن أرنولد شُفي من إصابته وأصبح لائقا للمشاركة ضد واتفورد.

ويلتقي ليفربول مع واتفورد في ملعب الأخير فيكاراج رود يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب بـ15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

ليفربول أرنولد
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