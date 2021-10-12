دالوت مازحا: هدف رونالدو من 100 ياردة هو أول ذكرياتي معه

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

كشف البرتغالي ديوجو دالوت ظهير مانشستر يونايتد عن ذكرياته مع زميله في المنتخب والنادي كريستيانو رونالدو مشيرا لاحترافيته العالية وقدرته على اللعب في سن متقدم.

دالو قال مازحا في بداية تصريحات لمجلة يونايتد الشهرية: "ذكرياتي الأولى مع رونالدو كانت عندما لعب لمانشستر يونايتد في الفترة الأولى، المرة الأولى كانت عندما سجل هدفا من 100 ياردة أمام بورتو. عندها علمت كل شيء عنه وأحببت طريقة لعبه".

وأضاف "لقد تحدثت مرات عدة عن رونالدو، لقد كان مرجعا كبيرا بالنسبة لي وأتيحت لي بعد ذلك فرصة مزاملته في المنتخب ثم الفريق".

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وتابع "إنه إنجاز جيد بالنسبة لي لأنك تريد دائما اللعب مع الأفضل، إنها لحظة فخر في مسيرتي".

وعن قدرة رونالدو على اللعب في سن متقدم، قال: "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها وطريقة تجهيزه للمباريات. إنه في مستوى آخر. إنه لأمر خاص أن تدمج الطريقة التي رأيته بها من قبل والآن يمكنك رؤيته خلف الكواليس أيضا".

وأتم "من المدهش أن يكون لديك تلك الطاقة والعقلية، في غرفة الملابس أعتقد أنه يجلب الجميع وهذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة لنا".

رونالدو انتقل لمانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات الصيف الماضي.

ابن الـ36 عاما شارك مع مانشستر يونايتد في 6 مباريات هذا الموسم سجل خلالها خمسة أهداف.

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