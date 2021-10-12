فيفا يرفع الإيقاف عن تشاد

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 14:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الإيقاف عن الاتحاد التشادي والسماح للفرق التشادية بالعودة للممارسة كرة القدم الدولية مرة أخرى.

كان الفيفا قد حظر التعامل مع تشاد في مارس الماضي بعدما قام وزير الشباب والرياضة بحل الاتحاد التشادي لكرة القدم.

وفي بيان رسمي قرر مجلس الفيفا رفع الإيقاف عن تشاد في قرار ينفذ بشكل قوي.

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وجاءت أسباب رفع الإيقاف بسبب إعادة السلطات التشادية مسؤولية كرة القدم والسلطات المخولة إلى الاتحاد التشادي لكرة القدم، وإلغاء الحكومة التشادية قرارها بتشكيل لجنة وطنية لإدارة كرة القدم بشكل مؤقت.

كما قررت السلطات التشادية إعادة مباني اتحاد كرة القدم مرة أخرى تحت سيطرة رئيسه مختار محمود.

وسيتم إرسال بعثة مشتركة بين الفيفا والاتحاد الإفريقي "كاف" عقب رفع الإيقاف لمتابعة المناقشات بين الاتحاد التشادي والحكومة.

وكان الكاف قد قرر استبعاد تشاد من تصفيات أمم إفريقيا، بعد قرار الحكومة بحل الاتحاد التشادي.

وكان منتخب تشاد يقع في المجموعة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا، بجانب كل من مالي وغينيا وناميبيا، وحصل على نقطة واحدة قبل استبعاده في الجولتين الأخيرتين.

الفيفا كاف تشاد
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