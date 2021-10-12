صن: بسبب اللاعب.. مانشستر يونايتد يفكر في تقليص مطالبه لرحيل لينجارد

يفكر مانشستر يونايتد في تقليص طلباته المادية للموافقة على رحيل لاعبه جيسي لينجارد حال استمرار رفضه تجديد تعاقده.

جيسي لينجارد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ذا الصن" الإنجليزية في تقرير لها أن لينجارد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الاجري حتى الآن لم يوافق على التجديد.

وعلى الرغم من الاتفاق على الأمور المادية حيث سيحصل صاحب الـ28 عاما على 135 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لكنه يريد الحصول على ضمانات للعب بشكل أساسي.

وكان وست هام يرغب في الحصول على لينجارد خلال الصيف الماضي بعد إعارة ناجحة في شهر يناير، لكن يونايتد طلب الحصول على 25 مليون إسترليني فيما رغب النادي اللندني في دفع 15 مليون إسترليني فقط.

وخلال الموسم الجاري شارك لينجارد في ست مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وجاءت أغلب مشاركاته كبديل.