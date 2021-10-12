المصري: نثق في قدرتنا على عبور عقبة الفريق الأوغندي بالكونفدرالية.. ونظرتنا لقرعة الدوري عادية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 13:01

كتب : FilGoal

مران المصري

يثق محمد الخولي نائب رئيس المصري في قدرة ناديه على تحقيق نتيجة إيجابية ضد ريفينيو أوثورتي الأوغندي في الكونفدرالية.

ويواجه المصري منافسه الأوغندي في ذهاب دور الـ32 يوم السبت المقبل.

وتحدث الخولي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كلنا ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية ضد ريفينيو أوثورتي".

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وواصل "السفر الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء، والوصول إلى أوغندا الساعة 7 صباح الأربعاء".

وأكمل "الفريق الأوغندي مميز بدليل نتائجه في الفترة الأخيرة، وسيغيب عنا 9 لاعبين جدد، سيبدأون المشوار معنا اعتبارا من دور المجموعات".

وأضاف "اللاعبون الجدد واللاعبون الناشئون مستمرون في المعسكر، والمدرب معين الشعباني يتابع تدريباتهم بالفيديو، والفريق قام بفترة إعداد جيدة لعب خلاله 4 مباريات ودية".

وعن قرعة الدوري قال: "الدوري سيكون صعبا على الجميع، الكل جهز نفسه بشكل جيد، ودخول أندية الشركات والمؤسسات يزيد الأمور صعوبة ويعقدها للأندية الشعبية مثل الإسماعيلي والمصري والمحلة وغيرها".

وأكمل الخولي "أندية الشركات تصرف بالملايين وتضخ أموالا كبيرة، أتمنى التوفيق للمصري والأندية الشعبية في دوري سيكون صعبا للغاية".

وأتم نائب رئيس المصري حديثه قائلا: "البطل أو الفرق الكبيرة لا تلتفت لمبارياته في بداية الموسم، نتمنى أن نحقق انطلاقة قوية تسعد جماهيرنا، لكن نظرتنا للقرعة عادية جدا أيا كانت البداية، ومستعدون لكل الاحتمالات سواء في الدوري أو كأس الكونفدرالية".

المصري في الكونفدرالية
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