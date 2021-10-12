سبورت: نيوكاسل يستفسر من برشلونة عن إمكانية ضم لينجليه

استفسر نيوكاسل من برشلونة عن إمكانية ضم مدافعه كليمنت لينجليه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها فإن نيوكاسل يبدأ في دعم صفوفه بشكل مبكر قبل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير أن المدافع الفرنسي يلائم الإمكانيات التي يبحث عنها نيوكاسل وسوف يرفع من جودة دفاع الفريق.

هذا بالإضافة لأن لينجليه لن يكلف نيوكاسل الكثير من الأموال في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لبرشلونة الذي يرغب في التخلي عن العديد من لاعبيه لحل أزماته المالية.

كما ألمح التقرير لأن نيوكاسل مهتم بضم ماتياس دي ليخت من يوفنتوس ولكنه ذكر في الوقت ذاته أن تلك الصفقة إن حدثت لن تكون سوى في الصيف المقبل.

ولم يخض لينجليه خلال الموسم الجاري مع برشلونة سوى أربع مباريات فقط بواقع 95 دقيقة.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من إشبيلية في عام 2017.