ذا أثليتك: سولشاير ما زال يحظى بثقة إدارة ولاعبي مانشستر يونايتد

ما زال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يحتفظ بثقة إدارة ناديه مانشستر يونايتد بعد فترة تذبذب النتائج الأخيرة.

مانشستر يونايتد خسر أمام يانج بويز في افتتاح مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ثم ودع كأس الرابطة أمام وستهام وحصد نقطة واحدة من آخر مباراتين لعبهما في أولد ترافورد أمام إيفرتون وأستون فيلا.

بحسب ذا أثليتك، فإن إدارة مانشستر يونايتد ما زالت تثق في سولشاير مع رغبة واضحة من الجميع في تحسن الأداء والنتائج.

اللاعبون أيضا يقفون في صف مدربهم ويرغبون في أن يكون ناجحا مع مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الرابع للدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

الشياطين الحمر سيواجهون ليستر سيتي وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي في الدوري بعد العودة من التوقف الدولي بجانب مباراتين أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.