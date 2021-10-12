مجاهد: مصر أكدت جدارتها بالصدارة.. وكيروش أحدث تغييرا يليق باسم الفراعنة

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 00:43

كتب : FilGoal

مصر - ليبيا

وجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه الكبير على نظيره الليبي.

الفراعنة فاوزا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد في بنغازي سجلها أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي ليقترب من التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات إفرييا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مجاهد قال في بيان رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: " الفوز أكد الجدارة بصدارة المجموعة التي صعد إليها قبل ثلاثة أيام بالفوز على المنتخب الليبي في برج العرب".

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وأضاف "التهنئة موجهة إلى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش وكل أعضاء جهازه المعاون على هذا التغيير الذي أحدثه على شكل المنتخب الوطني بما يليق باسمه وعراقته".

وتابع " التحية أيضا إلى جميع اللاعبين الذين بدوا بروح عالية وأكثر اصرارا على تقديم الشكل الذي يتمنونه لمنتخب بلادهم وتشمل أيضا الزملاء أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الذين تحملوا عبء قرار التغيير في هذا التوقيت والذي جاء لمصلحة المنتخب الوطني".

وأتم "منتخب مصر يستحق أن يقف من خلفه الجميع وأن يساهموا في فرض حالة الاستقرار من حوله ودعمه بكل الصور الممكنة من أجل تحقيق حلم كل المصريين خصوصا وأن الجميع يراه على الطريق الصحيح الآن".

المنتخب المصري في رصيده 10 نقاط الآن قبل جولتين على نهاية التصفيات. (طالع ما يحتاجه الفراعنة لضمان التأهل)

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