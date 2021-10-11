ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 22:56

كتب : رامي جمال

مصر وليبيا

حقق منتخب مصر فوزا هاما على مضيفه ليبيا اليوم الإثنين بثلاثية دون رد في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

انتصار ثاني على التوالي على المنتخب الليبي رفع رصيد الفراعنة إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

فماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال؟

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ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الرابعة أصبح كالتالي:

مصر 10 نقاط.. +5 أهداف

ليبيا 6 نقاط.. -هدفين

الجابون 4 نقاط.. -هدف

أنجولا 3 نقاط.. –هدفين

ودع منتخب أنجولا التصفيات بالفعل إذ أن أقصى رصيد يستطيع الوصول إليه هو تسع نقاط فقط.

في التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر، سيسافر منتخب مصر لملاقاة أنجولا ثم يستضيف منتخب الجابون.

فيما يسافر منتخب ليبيا لملاقاة الجابون خارج أرضه، ويواجه أنجولا في ملعبه في الجولة الأخيرة.

وبالتالي فإن أقصى رصيد يستطيع منتخب ليبيا الوصول إليه هو 12 نقطة وبناء عليه فإن منتخب مصر يكفيه الحصول على ثلاث نقاط من الجولتين الأخيرتين.

لماذا؟

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه حال تساوي منتخبين يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بشكل عام، ثم الأهداف المسجلة بشكل عام، ثم المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبين المتساويين، ثم الأهداف المسجلة بين الفرق المتساوية، والأهداف المسجلة خارج الأرض بين المنتخبات المتساوية.

وبناء عليه فإن منتخب مصر يحتاج للفوز في مباراة من اثنتين لضمان التأهل للمرحلة النهائية.

أما حال التعادل في المباراتين الأخيرتين مع انتصار ليبيا في المواجهتين فيتم النظر للوائح المذكورة سابقا.

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