بيانيتش: جريزمان اتخذ القرار الأفضل بالرحيل عن برشلونة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 21:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

أنطوان جريزمان وميراليم بيانيتش

يرى ميراليم بيانيتش لاعب بشكتاش المعار من برشلونة بأن زميله السابق في الفريق أنطوان جريزمان قد اتخذ القرار الأمثل بالرحيل عن برشلونة.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

ميراليم بيانيتش

النادي : بشكتاش

الدوري الإسباني

وانتقل جريزمان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من برشلونة إلى أتليتكو مدريد خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات السابقة.

وقال بيانيتش في تصريحات لـ "كانال فوتبول": "اعتقد أن أنطوان اتخذ القرار الذي أراده وعاد إلى المكان الذي كان يشعر فيه بالسعاده".

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واستمر "جريزمان لاعب ذو جودة عالية، وسيقدم لأتليتكو الكثير بلا شك، هو بطل وموقفه يكون جيدا في غرفة خلع الملابس".

وأضاف "جريزمان يعرف المدرب جيدا والمدرب أيضا يعرفه، وسيرعف كيف يخرج أفضل ما لديه، أنا متأكد من أنه خسارة لبرشلونة".

وشارك جريزمان منذ انتقاله لأتليتكو مدريد في سبع مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

برشلونة جريزمان بيانيتش أتليتكو مدريد
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