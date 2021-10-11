سموحة يخاطب اتحاد الكرة من أجل المشاركة في البطولة العربية

خاطب نادي سموحة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويأتي طلب سموحة في ظل عدم مشاركة النادي السكندري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء خطاب سموحة للاتحاد المصري كالآتي:

"يرجى التكرم بالعلم بتمسك نادي سموحة بحقه في المشاركة بالبطولة العربية للأندية في حالة عدم مشاركة نادي سموحة في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

"وذلك حيث أن أحد أهم أدوار الاتحاد المصري لكرة القدم هو رفع مستوى الأندية المصرية من خلال خلق تنافس شريف بين الأندية وعليه فأن اختيار الأندية المصرية المشاركة في البطولة العربية يجب أن يكون طبقا لمعايير واضحة".

وتابع البيان "وذلك من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل والمنافسة على الحصول على البطولة من خلال اختيار أفضل الأندية طبقا لجدول الترتيب والذي يعتبر القاعدة الأساسية والوحيدة لاختيار الأندية المشاركة والذي يعد تأكيدا على حيادية الاتحاد المصري".

واختتم البيان "لذا نرجو من سيادتكم التأكيد على مشاركة سموحة في البطولة العربية للأندية في نسخته الجديدة والذي يعد حقا أصيل لنادي سموحة صحاب المركز الرابع".