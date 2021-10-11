تشكيل مصر – لا تبديلات من كيروش ضد ليبيا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر وليبيا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة للقاء ليبيا اليوم الإثنين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحل منتخب مصر ضيفا على ليبيا لملاقاته في الجولة الرابعة من التصفيات في ملعب شهداء بنينا في بنيغازي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتوح- أحمد حجازي- محمود حمدي "الونش"- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني

في الوسط الهجومي: عمر مرموش- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: مصطفى محمد

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بسبع نقاط يليه منتخب ليبيا بست نقاط ثم الجابون بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بثلاث نقاط.

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