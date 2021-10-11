لوكاكو: فترتي الأولى مع تشيلسي كانت مؤلمة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 19:56

كتب : أحمد أباظة

تشيلسي - أستون فيلا - لوكاكو

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي اعتقاده أن عودته إلى فريقه أتت في التوقيت المناسب، بعد تجربة أولى مع الفريق لم يحقق خلالها نجاحا مقاربا.

وقال لوكاكو في تصريحاته لموقع تشيلسي الرسمي: "فترتي الأولى مع الفريق كانت مؤلمة ومساعدة في نفس الوقت، ولكني سأقول أنها كانت مساعدة لي أكثر لأنها منحتني العقلية التي كنت أحتاج إليها لأصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم".

وأضاف "الفريق كان جيدا للغاية ولكن لا أحد رأى العمل الإضافي الذي يبذلوه في التدريبات. كلاعب يبلغ من العمر 18 عاما، رأيت كل يوم كم يعملون على أنفسهم".

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وأوضح "وقتها علمت أني يجب أن أصبح هذا النوع من اللاعبين، قلت لنفسي أني حين لا ألعب هذا ما سأفعله، وتحول الأمر إلى أسلوب حياة".

وخرج لوكاكو من تشيلسي في عدة إعارات قبل بيعه إلى إيفرتون في 2014، وكان من الممكن أن يعود مرة أخرى في 2017، ولكن تشيلسي تعاقد مع ألفارو موراتا وانتقل هو إلى مانشستر يونايتد.

ويرى المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما أنه عاد في الوقت المناسب قائلا: "كنت أعلم أني سأتحسن كلاعب، لذلك كل شيء كان يتعلق بالتوقيت. كان لدي فرصتين للعودة في 2016 و2017، ولكن هذا لم يحدث لأسباب متعددة".

وتابع "في النهاية، حدث الأمر لأن الآن هو الوقت الصحيح والعمر المناسب. الفريق يسير بشكل جيد وكل شيء هنا يقودنا للنجاح.

ورحل لوكاكو عن مانشستر يونايتد في 2019 منتقلا إلى إنتر ميلان الإيطالي، لينجح معه في الفوز بالدوري الإيطالي مسجلا هدفا كل 120 دقيقة، ليعود إلى تشيلسي في بداية الموسم الحالي مقابل 115 مليون يورو.

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