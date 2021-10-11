تشكيل ليبيا – 4 تبديلات من كليمنتي ضد مصر.. الهوني أساسي

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

مصر وليبيا

أعلن خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا تشكيل فريقه المستدعى للقاء مصر اليوم الإثنين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب ليبيا منافسه مصر في الجولة الرابعة من التصفيات في ملعب شهداء بنينا في بنيغازي.

وأجرى كليمنتي أربعة تبديلات بمشاركة علي سلامة ومحمد الطبال وفيصل البدري وحمدو الهوني بدلا من محمد المنير ومحمد التهامي ومحمد صولة وعمر الخوجة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش

في الدفاع: معتصم صبو- سند الورفلي- علي سلامة- عبد الله شريف

في الوسط: محمد الطبال- معتصم المصراتي- فيصل البدري- مؤيد اللافي- حمدو الهوني

في الهجوم: محمد زعبية

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بسبع نقاط يليه منتخب ليبيا بست نقاط ثم الجابون بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بثلاث نقاط.

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