سبورت: يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع ديمبيلي

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 19:39

كتب : أحمد أباظة

عثمان ديمبيلي - برشلونة - إشبيلية - الدوري الإسباني

يملك مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبقية على عدد من الأندية المهتمة بضم عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وينتهي عقد الجناح الفرنسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتفيد الصحيفة الكتالونية أنه لا ينوي تجديد هذا العقد مع البلوجرانا.

يأتي ذلك لأن برشلونة لا يمكنه تقديم زيادة في الراتب للاعب، بل على العكس تشير بعض التقارير إلى عرضه التجديد براتب أقل.

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وتشير "سبورت" إلى أن أكتوبر سيكون شهرا حاسما بالنسبة لمستقبل جناح بوروسيا دورتموند السابق، حيث ينوي برشلونة التعجل في معرفة خطط ديمبيلي المستقبلية لبناء خططه على هذا الأساس.

ويتقدم مانشستر يونايتد هذا السباق، فوق عدد من الأندية المهتمة مثل الثنائي الإنجليزي تشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

يأتي ذلك في ظل وجود محادثات بين مانشستر يونايتد ومحيط اللاعب منذ 2020، حين حاول التعاقد معه على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وعاد ديمبيلي لتدريبات برشلونة بانتظار خوضه لمباراته الأولى بقميص الفريق الكتالوني هذا الموسم.

يذكر أن الجناح الفرنسي انضم إلى برشلونة في صيف 2017 مقابل 135 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت سجل 18 هدفا وصنع 14 في 81 مشاركة مع الفريق.

ديمبيلي برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإسباني
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