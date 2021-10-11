في الجول يكشف سبب غياب عبد الغني وحفني عن قائمة الزمالك للقاء توسكر

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 18:29

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الغني - الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه من أجل لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت غياب محمد عبد الغني وأيمن حفني فما هو السبب؟

محمد عبد الغني

النادي : الزمالك

أيمن حفني

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com فإن عبد الغني واجه بعض المشكلات في استخراج أوراق السفر الخاصة.

وبناء عليه تم استبعاده من القائمة المسافرة إلى كينيا لملاقاة توسكر.

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فيما يغيب أيمن حفني عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

ويسافر الزمالك إلى كينيا لملاقاة توسكر في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

وسينضم اللاعبون الدوليون للزمالك في الـ13 من شهر أكتوبر قبل السفر إلى كينيا.

الزمالك محمد عبد الغني أيمن حفني في إفريقيا
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