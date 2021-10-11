في الجول يكشف سبب غياب عبد الغني وحفني عن قائمة الزمالك للقاء توسكر

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه من أجل لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت غياب محمد عبد الغني وأيمن حفني فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن عبد الغني واجه بعض المشكلات في استخراج أوراق السفر الخاصة.

وبناء عليه تم استبعاده من القائمة المسافرة إلى كينيا لملاقاة توسكر.

فيما يغيب أيمن حفني عن المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

ويسافر الزمالك إلى كينيا لملاقاة توسكر في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

وسينضم اللاعبون الدوليون للزمالك في الـ13 من شهر أكتوبر قبل السفر إلى كينيا.