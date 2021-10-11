الزمالك يكشف موقف المعارين من مواجهتي توسكر

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 18:20

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين في الزمالك موقف اللاعبين العائدين من الإعارة للنادي الأبيض من مواجهة توسكر الكيني.

واللاعبون المعنيون هم مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن الرباعي سيتواجد في قامة الفريق الإفريقية بداية من دور المجموعات حال اجتياز عقبة توسكر الكيني.

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وأوضح أن الرباعي سيتم قيده في القائمة الإفريقية بداية من شهر يناير المقبل.

وأكد مدير شؤون اللاعبين في الزمالك أن الرباعي لن يسافر مع الفريق إلى كينيا لملاقاة توسكر.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري لملاقاته في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك في إفريقيا توسكر
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