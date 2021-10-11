قائمة الزمالك – ظهور خماسي الشباب.. وغياب عبد الغني وحفني

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 18:14

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق المستدعاة للقاء توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة انضمام العديد من اللاعبين الشباب مثل أحمد زكي الظهير الأيسر وحسام عبد المجيد قلب الدفاع وحمدي علاء لاعب خط الوسط والسيد عبد الله "نيمار" الجناح وسيف جعفر.

وشهدت القائمة غياب كل من محمد عبد الغني وأيمن حفني.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الشافي- حازم إمام- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- أحمد زكي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- إسلام جابر- محمود عبد العزيز- إمام عاشور- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- حمدي علاء -السيد عبد الله "نيمار"- سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما".

وسينضم للزمالك اللاعبين الدوليين وهم محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري.

وسينضم اللاعبون يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري.

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