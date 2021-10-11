موندو: برشلونة يبدأ مفاوضاته للتجديد مع فاتي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نية برشلونة في بداية الحديث مع خورخي مينديز وكيل أنسو فاتي لاعب الفريق من أجل تمديد تعاقده.

ويحاول برشلونة العمل على حماية اللاعبين الشباب في الفريق، خصوصا أنسو فاتي الذي تعتبره الإدارة نجم وواجهة الفريق في المستقبل.

وفقا للصحفي جيرارد روميرو فإن إدارة الفريق الكاتالوني ترغب في بداية الأحاديث مع مينديز خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على بنود التجديد ومدة التعاقد.

إدارة النادي تعتبر أن عملية التمديد خاضعة للسيطة، على الرغم من أن مينديز لديه بعض الشكوك ولكن الاتفاق ليس في خطر الفشل، وسيكون الموضوع أشبه بمراجعة بعض التفاصيل.

وينتهي تعاقد فاتي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، لذلك تحاول الإدارة تأمين اللاعب منذ الآن لعدم الدخول في أي مخاطرات.

وعاد فاتي من إصابة طويلة استمرت منذ الموسم الماضي، بسبب إجرائه عملية جراحية في الركبة.

وشارك فاتي منذ عودته من الإصابة في ثلاث مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف.

لن يكون فاتي اللاعب الوحيد الذي ترغب إدارة برشلونة في الحفاظ عليه في ظل وجود مفاوضات مع جافي أيضا. (طالع التفاصيل)