رومانو: برشلونة يقترب من تجديد عقد جوهرته الجديدة

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 16:27

كتب : أحمد أباظة

جافي - إسبانيا

يستعد برشلونة لبدء عملية التجديد للاعب خط الوسط الواعد جافي، وذلك ببدء المحادثات مع ممثليه خلال الأيام المقبلة من أجل تجديد عقده.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة يجهز عقدا مدته 5 سنوات، براتب متصاعد على مر سنوات العقد.

ولا يعد جافي هو الاسم الوحيد على قائمة تجديد العقود في النادي الكتالوني، حيث يأتي الجناحين أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي، والمدافع رونالد أروخو ونجم الوسط الشاب بيدري.

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ويكثف برشلونة مفاوضاته مع فاتي لحسم الأمور مبكرا، خصوصا بعدما نال الرقم 10 الذي صار شاغرا لأول مرة منذ عام 2008، وذلك برحيل حامله ليونيل ميسي أسطورة النادي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

وحتى الآن لا يوجد الكثير من المستجدات بشأن موقف ديمبيلي، إلا أن التقارير في الفترة الأخيرة أشارت إلى اقتراب برشلونة من اتخاذ موقف حازم في هذه العملية، بوضع الجناح الفرنسي أمام خيارين: إما التجديد وإما عدم المشاركة لنهاية عقده.

وينوي برشلونة محاولة بيع ديمبيلي في الشتاء بأي مقابل إن لم يوقع على عقده الجديد، أسوة بما فعله مع إيلايتش موريبا الذي ماطل في التجديد فتم استبعاده من الفريق حتى تم بيعه إلى لايبزج الألماني في نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

أما بيدري فتشير أغلب التقارير إلى اقترابه بالفعل من التجديد، بعد إتمام الاتفاق على التفاصيل المالية.

يذكر أن جافي -17 عاما- لمع مؤخرا مع برشلونة لينال الاستدعاء الدولي لمنتخب إسبانيا، ويشارك معه في نهائيات دوري أمم أوروبا التي أنهاها باحتلال الوصافة عقب خسارة النهائي أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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