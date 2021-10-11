راشفورد يروي قصة تحامله على إصابته لمدة 11 شهرا

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 17:25

كتب : أحمد أباظة

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وفياريال

تحدث ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد عن الألم الذي عاشه لقرابة عام، وذلك للعب مع ناديه ومع منتخب إنجلترا على مر الموسم الماضي.

وخضع راشفورد لجراحة في الكتف لحل هذه المشكلة في أغسطس الماضي، بعد 11 شهرا من التحامل على إصابة في الكتف تعرض لها في سبتمبر 2020.

وقال راشفورد في تصريحاته لـ "بي بي سي": "لن أقول أن عملية التعافي وصلت إلى نهايتها لأني سأواصل العمل عليها، ولكني في حالة أفضل كثيرا ذهنيا وبدنيا".

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وأضاف "العام الماضي كان طويلا للغاية بالنسبة لي. تعرضت لهذه الإصابة في نهاية سبتمبر وتدريجيا صارت الحالة أسوأ، ولكن الآن أنا حر تماما من كل هذا".

وعاد راشفورد إلى اللعب أخيرا يوم الأربعاء، حيث سجل هدفين في مباراة ودية ضد بلاكبرن روفرز التي انتهت بفوز يونايتد 3-0، ليصبح جاهزا للعب المباراة القادمة يوم السبت ضد ليستر سيتي في البريميرليج.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في البريميرليج، مع تزايد الضغط على المدرب أولي جونار سولشاير بسبب نتائج آخر مباراتين في الدوري بالخسارة أمام أستون فيلا 1-0 في أولد ترافورد ثم التعادل مع إيفرتون 1-1.

يذكر أن راشفورد البالغ من العمر 23 عاما لعب 64 مباراة إجماليا للنادي والمنتخب خلال موسم 2020-2021.

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