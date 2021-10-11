شكوك حول مشاركة جوتا أمام لوكسمبورج.. واللاعب يعود إلى ليفربول

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 17:15

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي ديوجو جوتا في لقاء لوكسمبورج بعدما غاب عن تدريب منتخب بلاده صباح الإثنين بسبب الإصابة.

ويعاني مهاجم ليفربول من مشكلة عضلية قبل مباراة تصفيات كأس العالم ضد لوكسمبورج يوم الثلاثاء.

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال: "سأتخذ القرار بشأن جوتا قريباً، وإذا لم يتمكن من اللعب، فسيعود إلى ليفربول".

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وأضاف "لقد تدرب في صالة الجيمانيزيوم اليوم، لكنه لم يتدرب مع باقي الفريق، ولذلك فإن احتمالات مشاركة جوتا أمام لوكسمبورج ضئيلة".

وأكمل المدرب المخضرم "سأتحدث معه وأرى كيف يشعر قبل اتخاذ قراري".

وأتم "إذا رأينا أنه في حالة تجعله يستطيع الجلوس على مقاعد البدلاء ثم الدخول كبديل، فلا بأس بذلك. وإذا كانت حالته دون ذلك، فلن نخاطر بإشراكه".

منتخب البرتغال يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن المنتخب الصربي المتصدر، والذي لعب 6 مباريات، مقابل 5 لزملاء كريستيانو رونالدو.

ديوجو جوتا ليفربول البرتغال
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