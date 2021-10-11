تصفيات المونديال - هدف ينقذ الكاميرون من خطر الإقصاء

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 17:08

كتب : أحمد أباظة

الكاميرون

أفلت منتخب الكاميرون من تعادل ضار للغاية بحظوظه في التأهل إلى المرحلة الثالثة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بفوز صعب على مضيفه موزمبيق بهدف نظيف.

شهدت المباراة حالة سلبية تامة في الشوط الأول، بتسديدة كاميرونية وحيدة على المرمى من أصل تسديدتين، مقابل تسديدة وحيدة خارج المرمى من صاحب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي توني كونسيساو مدرب الكاميرون 3 تبديلات دفعة واحدة بخروج توكو إكامبي لاعب ليون إريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونيخ ومارتن هونجلا لاعب فيرونا، ونزول إيفان نيو لاعب سانت إيتيان وجيمس ليا سيليكي لاعب ميدلسبره وكريستيان باسوجوج لاعب شانجهاي شينهوا.

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وفي الدقيقة 56 أجرى منتخب الكاميرون تبديلا رابعا، بخروج فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي ونزول ستيفان باهوكين مهاجم أنجيه الفرنسي.

أخيرا أتى الهدف المنتظر في الدقيقة 68، بتوقيع مايكل نجادو نجاديجي مدافع جينت البلجيكي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، على الصدارة المؤقتة للمجموعة الرابعة، انتظارا لنتيجة كوت ديفوار (7 نقاط) مع ملاوي (3 نقاط).

الكاميرون موزمبيق تصفيات المونديال
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